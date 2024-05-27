HUMAN MADE × KAWS T-SHIRT #4 M

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※値下げ対応できませんm(__)m正規品です。新品購入が一度だけ着用しました。新品同様の状態です。2021/7/23ヒューマンメイドオンラインストアで限定で販売されたTシャツです。サイズはM→身幅48.5、肩幅45、着丈66、袖丈20.5cmです。当方、タバコは吸いませんので黄ばみや匂いの心配はございません。ペットも飼っておりません。送料込みのお値段ですので値下げ対応はできません。