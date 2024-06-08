緊急事態限定 ahmurderz newera コラボ

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AHMURDERZ×NEWERA\"AMCorduroy\"9FIFTYLOWPROFILE-limited150-人気の［LP9FIFTY］をベースモデルにコーデュロイ生地を採用したコラボモデルが登場。フロントにロゴを配置しサイドにAHMURDEERZをデザイン、反対のサイドにNEWREAのロゴを全て刺繍でデザインされた贅沢でハイクオリティーなアイテム。9FIFTYの特徴はそのままに、クラウンの高さを低めに調整したシルエットが特徴。バイザーをあらかじめカーブさせた仕様のLowProfile9FIFTY.男女問わず幅広くフィットするシルエットです。バックにはワンタッチでサイズ調整可能なアジャスタを装着。Color:CAMELBROWNSize:free(SNAPBACKPrice:7700taxin発売日：2023.9.30sat13:00at:REDSPIDERONEMANDANCE2023\"緊急事態\"