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フェンダーベースアンプbaseman BM−20CE
商品番号 S18325091471
商品名

フェンダーベースアンプbaseman BM−20CE
ブランド名 フェンダー
特別価格 税込 3,256 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フェンダーのベースアンプ、BassmanBM-20CEです。最近まで使用していましたので、問題なく使えます。各調整ツマミ（ボリューム・トレブル・ハイミドル・ローミドル・ベース）は、ノイズ、ガリはありません。サビ等も目立たなく、外観も綺麗と思います。(写真参照)商品仕様スピーカー：１０インチ　　　　　　（25.4ｃｍ）　　　　　　CELESTION社製出力　　　：２０Ｗインプットジャック：１ヘッドホンジャック：１音質、音量調整ツマミ（５ツマミ）ボリューム・トレブル・ハイミドル・ローミドル・ベースサイズ（約：ｍｍ）幅　　　360奥行　　215高さ　　500重さ　　9.5kg中古品です。外観の状況は、写真拡大して確認願います。
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