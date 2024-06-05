フェンダーベースアンプbaseman BM−20CE

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商品詳細
フェンダーのベースアンプ、BassmanBM-20CEです。最近まで使用していましたので、問題なく使えます。各調整ツマミ（ボリューム・トレブル・ハイミドル・ローミドル・ベース）は、ノイズ、ガリはありません。サビ等も目立たなく、外観も綺麗と思います。(写真参照)商品仕様スピーカー：１０インチ （25.4ｃｍ） CELESTION社製出力 ：２０Ｗインプットジャック：１ヘッドホンジャック：１音質、音量調整ツマミ（５ツマミ）ボリューム・トレブル・ハイミドル・ローミドル・ベースサイズ（約：ｍｍ）幅 360奥行 215高さ 500重さ 9.5kg中古品です。外観の状況は、写真拡大して確認願います。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming682592.html
http://narcologia.ru/goods/navigate781130.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual641046.html
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