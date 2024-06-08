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希少　フルセット　大正琴　美品　綺麗　弦楽器　琴伝流　KAWAI 　ケース付
商品番号 S58174281838
商品名

希少　フルセット　大正琴　美品　綺麗　弦楽器　琴伝流　KAWAI 　ケース付
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 2,010 円
在庫状況 あり

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商品詳細

□即買いOK□ご不明点は購入前にコメントよりご連絡下さい。□コメント最中でも購入した方が優先となりますのでご了承下さい。●大きな品物になる為、北海道/離島の方は別途1500円御負担お願い致します。・沖縄は別途1800円となります。（上記地域の方はご購入前にコメント下さい）（九州、四国地方送料込みにてご対応可能）【フルセット】大正琴　琴伝流　弦楽器　●全長約70cm●長年祖母宅に眠っていた非常に古い弦楽器になります、ハードケースに収納されていた為、綺麗状態保っております。●音出し確認済み□出品物は画像掲載のお品で全てとなります。（取扱説明書/元箱/その他付属品/画像掲載外のお品は御座いません）●おばあちゃん　おじいちゃん　祖父　祖母　贈り物　プレゼント
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