ガラスレザー メンズ財布 長財布 カード14枚収納 大容量 本革 グリーン 緑

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商品詳細
【美しい素材×機能性】タイトコートした牛革をロールコーターで顔料を4、5回塗り重ねウレタンコーティングをしています。手作業で色むらを付けている非常に手の込んだ革になります。内装もアンティークガラスレザーと調和する色合いと肌触りの良い合成皮革を使用することで、長年あなたに寄り添う財布にしました。内装デザインは余計な装飾は一切省き、使い勝手の良さと飽きの来ないデザインにしました。大容量にもかかわらず、財布のフォルムを崩さないところも大きなポイント。小銭入れはL字ファスナーにすることで大きく開き、出し入れがしやすいです。【商品仕様】■サイズ縦：１０.０ｃｍ横：１９.５ｃｍマチ：２.８ｃｍ重量２５０g■収納カード×１４札入れ×３小銭入れ×１フリー×２■素材革／アンティークガラスレザー（本革）内装革／合成皮革、ポリエステルYKKファスナー■カラーグリーン／緑■付属品：保存袋【発送について】送料無料、宅急便コンパクトにて発送※日時指定可能※入金確認後に詳細検品、梱包を行い2日以内に発送致します。【注意事項】お使いのモニターにより現物の色が若干異なる色に見える場合がございます。商品は天然素材な為、革本来の自然傷、汚れ、臭いがある場合があります。#メンズ財布#財布メンズ#レディス財布#財布レディス#長財布#革財布#レザー#大容量財布#本革財布#牛革財布
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