パタゴニア レトロXジャケット

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商品詳細
カラー：PELICANW/DARKBOREALISGREEN※パタゴニアはUSサイズのため、日本サイズよりワンサイズ大きい作りになっています。160cm標準体型の女性ですと、メンズのXSサイズでもやや大きめと感じるくらいのサイズ感です。男性とシェアする場合はサイズにご注意ください。
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