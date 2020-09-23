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パタゴニア レトロXジャケット
商品番号 J67166042281
商品名

パタゴニア レトロXジャケット
ブランド名 パタゴニア
特別価格 税込 12,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー：PELICANW/DARKBOREALISGREEN※パタゴニアはUSサイズのため、日本サイズよりワンサイズ大きい作りになっています。160cm標準体型の女性ですと、メンズのXSサイズでもやや大きめと感じるくらいのサイズ感です。男性とシェアする場合はサイズにご注意ください。
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