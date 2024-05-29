ニューバランス　FRESH FOAM VONGO フレッシュフォーム　厚底

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商品詳細
ニューバランス FRESHFOAMVONGOです。色は黒×紫サイズはUS8,5の26,5cmです。ハイスペックの人気の厚底ランニングシューズです。状態は比較的綺麗な中古品です。全体的に着用感、汚れありますが特別大きなダメージはありません。私感ですが10段階で8位の程度だと思います。箱など付属品はありません。
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