リング イギリス コイン タイプ シルバー １ ペニー レア 難有り

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ご覧頂きありがとうございます。こちらは、イギリス１ペニー本物コインを曲げて作ってあるコイン型リングになります。すごく大きく通常で他に見ない大きさのため、すごく気に入って１０年くらい使用していた物になります。大きさは例えば薬指の第二関節から第三関節の長さを少し越えます。直径約３cm有ります。材質が良くわからなく、シルバーか合金か、白銅、ニッケルかは良くわかりません。長年使用で、コイン裏側は変色、リング部は切れてしまってます。銀ろう等で修理出来る方、リング修理業者で修理出来る方へお願いいたします。とても古い物なので、神経質な方、古銭の老化を理解出来ない方、美品を探されている方は見送って下さい。商品お渡し後のクレームはご遠慮お願いいたします。値段下げます❗４０８９円に❗♯ロッカー♯リング♯コイン型リング♯イギリスコイン材質...その他金属カラー...シルバー