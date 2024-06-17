希少 VERSACE ヴェルサーチ ダブル スーツ セットアップ メデューサ ...

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GIANNIVERSACEジャンニ ヴェルサーチのダブルセットアップスーツジャケットパンツベストの３ピースになります。人気のダブルにスプレーラインがインパクトをひくレアモデル、裏地はメデューサの総柄ロゴ細部ボタンの装飾までこだわったハイブランドならではのつくりカラー グレーチェックサイズ L相当ジャケット 着丈 82.5肩幅 46身幅 52袖丈 65ベスト着丈 フロント68.5バック60.5肩幅 36身幅 50パンツ ウエスト84 総丈 95.5ワタリ34.5股下 80裾幅 21.5購入元 大手リユース販売店裏地にシワ程度で状態良好品類似品多数出品中。複数セットで購入の場合には送料分値引き。ショップ内検索はこちらからカテゴリ分やブランド検索で ↓↓↓↓↓#Naluハイブランド#Naluスーツ #Naluメンズ #Nalushop#菅田将暉＊1252-100季節感···春、夏、秋カラー···グレー