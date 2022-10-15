大平修蔵着用　MARNI マルチカラーブルゾン　サイズIT48

MARNIの短丈ブルゾンです。MARNIらしい遊びが効いたカラーリングでトレンドの着丈短めのアウターです。生地にもMARNIらしさが発揮されていて冬にはアウターのインナーとしても使える着回しのきく逸品です。サイズはイタリア48サイズです。着丈59身幅48肩幅44袖丈72定価約12万円



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