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ホーセンブース　Dame Classic Tri-link Ring
商品番号 C91020739341
商品名

ホーセンブース　Dame Classic Tri-link Ring
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 13,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★サイズ★約16号★カラー★シルバー925ロンハーマン有楽町店で購入しました。状態は良いと思いますが、中古品となりますのでご理解いただける方お願いします。
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