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新品 箱付 29cm VANS ヴァンズ SENTRY SK8-HI WC
商品番号 O14989577229
商品名

新品 箱付 29cm VANS ヴァンズ SENTRY SK8-HI WC
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 1,849 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【即購入可】【購入確認不要】【値引き交渉は行いません】【お取置きも致しません】VANSヴァンズSENTRYSK8-HIWCセントリースケートハイWCVN0A4BVWBLKSHERPABLK新品未使用箱付29cmUS11全長31cmメインカラー...ブラックスニーカー型...ハイカット(High)メルカリ便※仕事の都合により、商品の発送は【遅くて2日程】お時間をいただく場合がございます。お急ぎの方はご遠慮下さいますよう、お願い申し上げます。※喫煙者、ペットはおりません。【即購入OK】ご不明な点は「コメントする」から質問して下さい。バンズヴァンズ
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