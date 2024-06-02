新品 箱付 29cm VANS ヴァンズ SENTRY SK8-HI WC

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商品詳細
【即購入可】【購入確認不要】【値引き交渉は行いません】【お取置きも致しません】VANSヴァンズSENTRYSK8-HIWCセントリースケートハイWCVN0A4BVWBLKSHERPABLK新品未使用箱付29cmUS11全長31cmメインカラー...ブラックスニーカー型...ハイカット(High)メルカリ便※仕事の都合により、商品の発送は【遅くて2日程】お時間をいただく場合がございます。お急ぎの方はご遠慮下さいますよう、お願い申し上げます。※喫煙者、ペットはおりません。【即購入OK】ご不明な点は「コメントする」から質問して下さい。バンズヴァンズ
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