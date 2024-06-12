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ジャスティンデイビス
商品番号 T67395560979
商品名

ジャスティンデイビス
ブランド名 ジャスティンデイビス
特別価格 税込 15,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャスティンデイビスのクワイェットメッセージペンダントの出品になります。あまり使用する機会もなく保存袋（写真参照）に入れて保管していました。10年以上前の品物ですが比較的綺麗な状態だと思います。ギャランティは引越の際、紛失してしまったのでご理解ある方のみ入札お願いします。すり替え防止の為返品は受け付けません。装飾...ダイヤモンド
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