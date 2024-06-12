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GIAN FERRENTE クロコダイル 財布 ジャンフェレンテ 希少 型押し
商品番号 J37654399985
商品名

GIAN FERRENTE クロコダイル 財布 ジャンフェレンテ 希少 型押し
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GIANFERRENTEクロコダイルウォレットGF希少で貴重なクロコダイル色　レッドサイズ11.5x9【ジャン・フェレンテ】1982年よりイタリアのデザイナーと協力し、型紙作りから革の裁断、縫製、縁取りまで革鞄の製作を行ってきました。
http://narcologia.ru/goods/organization684362.html
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