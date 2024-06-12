GIAN FERRENTE クロコダイル 財布 ジャンフェレンテ 希少 型押し ...

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商品詳細
GIANFERRENTEクロコダイルウォレットGF希少で貴重なクロコダイル色 レッドサイズ11.5x9【ジャン・フェレンテ】1982年よりイタリアのデザイナーと協力し、型紙作りから革の裁断、縫製、縁取りまで革鞄の製作を行ってきました。
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