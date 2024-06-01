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KONRON リング
商品番号 H57027129837
商品名

KONRON リング
ブランド名 コンロン
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シルバー素材のKONRONのリングです。大阪のカインドオルで購入しました。号数は何号だったか忘れてしまいました。リング内側の直径は1,6センチです。使用頻度は少ないですが、シルバー特有の燻が出ています。簡易包装で発送します。
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