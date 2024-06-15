【値下げしました】POSTALCO 名刺入れ

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商品詳細
表側にはスナップやジッパーがついていないので、他のものを傷つけることがありません。ポケットからの出し入れもスムースです。外側はブラウン、内側はグリーン大きさ…10✕6.3cm#カードケース #ビジネス #プレゼント
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http://narcologia.ru/goods/passivity444983.html
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