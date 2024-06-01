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- 油絵 肉筆 風景 北海道「ローソク岩（余市）」6号サインあり
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商品詳細
「ローソク岩（余市）」油絵・F6号北海道積丹半島風景画作品状態良好！作家不明ではありますが、ダイナミックな構図と海と空の青のグラデーションが存在感のある手前のローソク岩を静寂のある空気感の中で、強いコントラストで迫ってくる力作です。油絵・キャンバス作品寸法F6号（縦31.8×横40.9ｃｍ）額縁寸法 縦48.5×横57.5㎝作品状態 良好額縁状態 良好全体に良好ですが、新品ではありません。細かいキズ、ヨゴレは御容赦頂きご理解頂きご検討下さい。全体としてはメンテンスされていて綺麗です。31.5
http://narcologia.ru/goods/choice793285.html
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