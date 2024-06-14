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THE NORTH FACE ノースフェイス ウォーターサイドキャップ 撥水帽子
商品番号 R39587756692
商品名

THE NORTH FACE ノースフェイス ウォーターサイドキャップ 撥水帽子
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 1,773 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ:Lキャップ形···ベースボールカラー···ネイビー購入後、短時間に一度だけ着用しました。状態は全く問題ないです。水はけのよい防水生地を使用した、ウォーターアクティビティに適したキャップ。本体とツバ部分には防水透湿素材ハイベントを使い、サイドから後頭部は速乾性のあるポリエステルメッシュで切り替えています。肌当たりのよい、太めのなめらかなあご紐つき。アジャスターであご紐をしっかりとフィットさせることができ、水中にもぐるなど水場での行動時も着用したまま楽しめます。繊維に付着したバクテリアの繁殖を抑えて、汗によるにおいの発生を軽減するポリジン加工をスベリ部分に施しています。
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