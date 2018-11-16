[Ｑｂａｂａ] [クババ]メンズ 財布 ラウンドファスナー 二つ折り 本革

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[Ｑｂａｂａ][クババ]メンズ財布ラウンドファスナー二つ折り本革レザーウォレット(紳士シリーズ)(ブラウン)0317新品未使用ですが、中に少し汚れがあります。商品状態は画像を見てご確認くださいませ。色:ブラウン【こだわりが詰まった「二つ折りレザーウォレット」】大人の男らしさを演出してくれる贅沢な「二つ折りレザーウォレット」は、シンプルでありながら高級感を兼ね備えたデザインが特徴。経年変化によるエイジングが愉しめる本革レザーウォレット。伝統的な植物タンニン鞣しを採用しており、触り心地が魅力のアイテムです。小銭の取り出しがスムーズに行えるラウンドファスナーで使い勝手にもこだわりました。【高級ギフトボックスでお届け】カラーはブルー、ダークブラウン、ブラウン、ブラックの全4色でご用意。本革と相性が良い落ち着いた色合いにより、大切な人への贈答用としても喜ばれます。さらに、レザーウォレットのお手入れに便利なQbabaオリジナル革専用メンテナンスオイルもセットでお届け。素材：レザーサイズ：横12㎝×縦10㎝×マチ2.5cm出品画像を確認していただきご不明な点がございましたらコメントにてご連絡いただければ幸いです。出来る限り迅速な対応を心がけておりますので、是非ご検討お願い致します＾＾NO19:A57