Peccary 高級 アンラインド ペッカリー グローブ　Restelli

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商品詳細
Restelliのペッカリーグローブです。10年以上前に購入し未使用で保管していました。出番がないので出品します。裏地がないハンドで仕上げた最高級のグローブです。Brown未使用サイズ7.5通常のメンズサイズです。カラー···ブラウン素材···本革手袋形···5本指
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http://narcologia.ru/goods/Persia138288.html
http://narcologia.ru/goods/update396495.html
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