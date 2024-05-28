LOUIS VUITTON コインケース モノグラム

#Kの小物◆ブランド名 LOUISVUITTONルイヴィトン◆ポイントコインケースモノグラム 定番ダークブラウンレザー ボタン留め男女兼用◆カラーダークブラウンモノグラム◆素材 レザー◆状態やや傷や汚れあり縁割れ小銭入れ部分に汚れボタンのメッキ剥がれ普段使いに問題無し※写真は必ず最後までご確認下さい❗️◆仕様⚫︎小銭入れ ⇒ 2箇所⚫︎ポケット ⇒ 1箇所◆サイズ⚫︎縦 約7.5cm⚫︎横 約9cm⚫︎幅 約1.5cm▪️写真について撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございます事をご了承下さい。※明るさの調整は行っておりません。▪️状態について使用感、劣化の状態の判断には個人差がありますあくまでも中古品とのご認識の上細かな状態をお気にされる方はご購入をお控え下さい。▪️商品について大手リサイクルショップにて購入しております。▪️発送について簡易包装にて発送致します。ご質問等あればお気軽にお尋ねください(^^)



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