WTAPS Tシャツ

ご覧いただきありがとうございます。WTAPSのＴシャツです。２０数年前に原宿のネイバーフッドで購入した商品です。購入してから時間が経過しておりますが、購入時のりを取るために洗濯したのみで一度も着用しておりません。現在も大切に保管しておりますので状態良いです。喫煙者動物おりませんので臭い問題ございません。着丈71.5㎝身幅48.5㎝肩幅44.0㎝柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ホワイト袖丈...半袖季節感...春,夏,秋



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