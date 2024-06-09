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WTAPS Tシャツ
商品番号 T15287012461
商品名

WTAPS Tシャツ
ブランド名 ダブルタップス
特別価格 税込 3,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。WTAPSのＴシャツです。２０数年前に原宿のネイバーフッドで購入した商品です。購入してから時間が経過しておりますが、購入時のりを取るために洗濯したのみで一度も着用しておりません。現在も大切に保管しておりますので状態良いです。喫煙者動物おりませんので臭い問題ございません。着丈71.5㎝身幅48.5㎝肩幅44.0㎝柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ホワイト袖丈...半袖季節感...春,夏,秋
http://narcologia.ru/goods/recycling3914.html
http://narcologia.ru/goods/troupe618411.html
http://narcologia.ru/goods/freezer683998.html

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