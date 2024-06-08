[harmonie du soir] 二つ折り財布　ボックスコインケース(縦)

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クラシックな雰囲気漂う本革の二つ折り財布になります。長く使える飽きの来ないデザイン、お札・カード・小銭入れと必要な要素が詰まったスタンダードな財布。男女年代、シーンを問わず幅広く使いいただる財布です。革は植物タンニン鞣しのヌメ革を使用。使い込む事で色艶を増していきますので、深みのある雰囲気を醸し出し革のエイジング（経年変化）をお楽しみ頂けます。◆サイズ（閉じた状態）縦：約9cm、横：約11cm、厚み：約2cm◆素材:牛革◆カラー:ナチュラルカラー変更可能です。濃紺/黒/茶/焦茶/キャメル/オレンジ/ブラッドオレンジ/マロン/辛子色/若草/濃緑/空色/ヤキヌメ/オリーブ/赤など(その他希望の場合お問い合わせください。表側の色変更：追加1000円内側の色変更：追加700円内表の色変更：追加1500円◆カード3枚収納可能/フリーポケット2/小銭入れ☆カスタマイズ可能です☆・札入れスペース2に変更:プラス1500円・ボックスコインケースに変更(横向き)・小銭入れなし→カードポケット(無料)・ブライドルレザーに変更 プラス7,000円(黒/焦茶／キャメル／濃緑／濃紺)※必ず購入前にお問い合わせください。◆在庫のある場合を除き、受注製作となります。入金から発送までのお日にちはプロフィール欄でご確認またはお問い合わせお願いいたします。＜革素材のご使用上のご注意＞・天然素材である革には、箇所によって原皮の段階でもつ傷跡、血筋跡がございます。・使用する部位の違いにより、表面のキメ密度の違いや染料の色ムラもございます。・均一なものはなく、ひとつひとつ表情が違います。革本来の特徴としてご理解お願い致します。・実物と写真の色味に、違いが生じる場合がございますので、ご了承ください。他にも多数出品しておりますのでよろしければご覧ください。#harmoniedusoir_leather#harmoniedusoir_二つ折り財布#harmoniedusoir_ヌメ革#ヌメ革 #本革 #革財布