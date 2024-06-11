Dior ディオール ベルト オブリーク ロゴ バックル　 ゴールド

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商品詳細
ご閲覧いただきありがとうございます！商品状態：新品未使用長さ：全長105cmマチ：3.5cm付属品：保存袋、箱アイテムクリスチャンディオールDiorChristianDiorトロッターロゴ金具CDメンズ レディースユニセックスハイブランド高品質高級【注意事項】海外並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。トラブル防止の為、並行輸入品についてご理解頂けない方、国内正規品にこだわる方、完璧な状態を求めている方、神経質な方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。国内での修理は対象外となります。☆複数購入すれば、値下げする事ができます！☆他にも色々商品を出品しておりますので、ホームページからご覧ください！送料無料！安心メルカリ便！コメントなし、即購入OK！
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