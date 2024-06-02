Undercover アンダーカバー バックルベルト グリーン レディース

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◉お得なフォロー割、まとめ割実施中◉ぜひプロフィールの方をご覧ください！《詳細》アンダーカバーらしい独特なバックルが魅力的なレザーベルトになります！《状態》多少のスレなどありますが、特に大きな傷や汚れなどありません！《素材》本革カウレザー《サイズ》全長：83cm(最長),ベルト幅：3.5cmご不明点などありましたら、お気軽にご質問ください！A0042