Undercover アンダーカバー バックルベルト グリーン レディース

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商品詳細
◉お得なフォロー割、まとめ割実施中◉ぜひプロフィールの方をご覧ください！《詳細》アンダーカバーらしい独特なバックルが魅力的なレザーベルトになります！《状態》多少のスレなどありますが、特に大きな傷や汚れなどありません！《素材》本革カウレザー《サイズ》全長：83cm(最長),ベルト幅：3.5cmご不明点などありましたら、お気軽にご質問ください！A0042
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