未使用品 FENDI 二つ折り財布 31011 435

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#送料無料でお得にお買い物！#フェンディのお財布特集！#二つ折り財布集めてみました！#ブラウン大好き！管理番号：435ブランド名：フェンディランク：Sカラー：ダークブラウン素 材：レザー品 番：31011サイズ：Ｗ11.5cm・9.5cm・Ｄ2.5cm------------------札×1小銭×1カード×4その他×4------------------フェンディ正規品の二つ折り財布です。未使用品・冊子・箱付きです。ダメージ等の無い極めて綺麗な状態です。ロゴプレートには保護シールが付いています。☆ご覧いただきありがとうございます☆他フリマアプリなどにも出品しておりますので、突然出品を取り消すことがございます。☆箱等の付属品につきまして説明文にはない多少のダメージがある場合がございます。☆新品未使用品極美品など状態の良いアイテムを日々出品中です！お気軽にコメントください。■古物商許可証■神奈川県公安委員会第452530008366号★商品の購入情報詳細★一般社団法人 日本流通自主管理協会（AACD）加盟店古物商市場・エコリングオークション・ブランドオフオークションなど検索ワード財布ウォレットFENDI牛革こげ茶