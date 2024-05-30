CORBO　コルボ　二つ折り　財布　ダークブラウン

数ある商品の中からご覧頂きありがとうございます。お手数ですがプロフご一読願います。CORBO コルボ 二つ折り 財布 ダークブラウンクレイワークスホースシリーズ『CLAYworks』とは粘土細工やそれを素焼きした物のことをいいます。その表情を国産の馬革で表現しました。外側にポケットがあり、ＩＣカードが収納できますポケットやカードポケットも多く、札入れも小銭入れも2ヵ所ございます〈サイズ〉縦…9.7㎝横…11.5㎝マチ…4.5㎝〈内側〉コイン入れ（仕切付）×1カード入れ×9札入れ×2〈外側〉ポケット×1一度は人手に渡り使用しておりますので、使用感と小傷あります状態確認しておりますが、見落としている箇所がある可能性がございますので、画像でご確認ください。中古・自宅保管品であることにご理解頂き、状態を写真にてご確認頂いた上でご購入をお願い致します。保管中に出品写真と状態が変わっている場合もございますので、気になる方は購入前にコメントをお願い致します。ご質問などございましたらお気軽にどうぞ♪



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