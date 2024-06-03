☆新品未使用☆ 本クロコダイル革 ベルト ワニ革 ブラック 長さ調節可 ...

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商品詳細
本クロコダイル（ワニ）革、男性用ベルトブラックです。新品未使用クロコ好きの定番アイテム。＜商品概要＞ベルト表面：クロコダイル革 裏面：牛革（ソフト）色：ブラック長さ：全長/約129cm 幅 /約3.7cm 先端から約15cmから25cmに2cm間隔で5つの穴 バックル/6.0cm幅5.2cm調整：革を切って長さを調整することが可能
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