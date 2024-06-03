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NITRO Records 90s レーベルTシャツ 超美品です
商品番号 K66115918196
商品名

NITRO Records 90s レーベルTシャツ 超美品です
ブランド名 アルスタイルアパレルアンドアクティブウェアー
特別価格 税込 5,175 円
在庫状況 あり

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商品詳細

checkmyprofilefirst.condition:thisisDEADSTOCK!Thisisnotabootlegorreprint.prettysuresoldaround90s.bitfadedaroundneckbutnotmuch.difficulttofindthisonefromanyworld'sauctionorevenebayrecently.Pleasecheckallphoto.PleaseLEAVEfrompurchasingifyouDONOTunderstandvalue.Size:medium/actualsizeLength72cmWidth48cmifyouwannaaskanydetails,askfromcomment.actuallyidon'twannadiscountthisstuff.soiwon'treplyanydiscountcomment.i'ddeletethisstuffwhenmakedealwithotheroffers.thanksunderstanding.コンディション:デッドストックになります。90年代後半にリリースされたオフィシャルになります。経年で少し首横フェードありoffspringのシンガーデクスターが設立したレーベル画像ご確認の上購入ご検討ください。古着、ビンテージに理解のない方は購入をお控えください。サイズ:medium着丈72cm身幅48cm神経質な方は購入をお控えください。他にもアーティストTシャツ、バンドTシャツを出品しています。こちら→#BSBJBTbountyhunterバンドTblackflagnirvanafatwreckchordssonicyouthoff!MISFITSTHEOFFSPRINGpoppunkmxpxnofxbadreligionepitaphRecords2FWHCC1
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