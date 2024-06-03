クロコダイル　本革　ベルト

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商品詳細
クロコダイルの本革のベルトになります。バックル部分がついていない為、お手持ちのバックルと合わせてご使用ください。自宅保管につき気になる方はご遠慮ください。長さ …106センチ横幅 …3.5センチカラー···ブラック素材···本革
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