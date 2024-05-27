tmt 周年　Tシャツ　入手困難　激レア

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定価14000円tmt大阪店にて購入いたしました。bearbrickがプリントされており、周年で特別に作られた商品と聞いております。あまり出回っていないので、お値段に希望がございましたら、ご相談ください。試着のみの着用です。サイズM着丈67cm身幅47cm○素人による採寸ですので、ご了承ください。