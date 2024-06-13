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NEW ERA GORETEX ニューエラ　ゴアテックス　60.6cm 75/8
商品番号 Y32219555783
商品名

NEW ERA GORETEX ニューエラ　ゴアテックス　60.6cm 75/8
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 9,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SUPREME×NEWERAGORE-TEXBOXLOGO色はネイビーサイズは75/860.6cm多少の着用感はございますが、目立つ痛みはございません。ゴアテックス素材ですので、雨の日も安心して着用可能です。#山下健二郎#城島茂#boxlogo#newera#ボックスロゴ素材···コットン
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