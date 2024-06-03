【美品】 dunhill ダンヒル ネクタイ 高級シルク100% ハイブランド

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商品詳細
▪️ブランドdunhillダンヒル▪️素材高級シルク100%▪️大剣先・9.6cm▪️色青色ブルー▪️商品状態・SA〔状態詳細〕S⇨新品又は、未使用品SA⇨ほとんどダメージがなく、状態が良い商品A⇨多少の小傷、汚れ等はありますが、使用感の少ない綺麗な商品B⇨一般的な中古品で、多少ダメージが出ておりますが、まだまだご使用いただける商品C⇨一般的な中古品で、傷や汚れなどダメージが目立つ商品D⇨中古品の中でも傷や汚れなどのダメージが目立ち、難有の商品必ずお写真を見てご判断下さいますようお願いします。※ご不明な点がございましたら、お気軽にコメントお願いします！▪️デザインプリントワンポイントパターン卒業式入学式成人式プレゼント▪️購入先⇨鑑定済みのブランドネクタイ販売店-------------------------------------------▪️フォロー割引・ご購入される前にコメント欄にて「フォローしています」など一言頂ければこちらで「5%」割引させて頂きます！※既に値下げ交渉にて、値下げされた商品にフォロー割は効きませんのでご了承ください。▪️値下げについて柔軟に対応致します！▪️確認事項・神経質な方や完璧なものを求める方は、ご遠慮ください。・箱や袋など付属品は無く、ネクタイのみとなっております。・商品の状態は、写真でご確認ください。・あくまで個人管理ため、折シワがある場合もございますので、ご了承ください。------------------------------------------是非、他にもご覧ください！⇨#ネクタイ屋AQAQ------------------------------------------管理番号，N-489-19
http://narcologia.ru/goods/Adder27975.html
http://narcologia.ru/goods/influenza694593.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral830732.html
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