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希少　vintage NIKE Jordan ジョーダン　デザイン　Tシャツ
商品番号 T81597359604
商品名

希少　vintage NIKE Jordan ジョーダン　デザイン　Tシャツ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

出品一覧はこちら↓#peep_used商品名NIKEナイキ　MJ2390s00sバスケ　NBA平置き採寸肩幅:約48.5cm身幅:約53.5cm着丈:約72cm袖丈:約21.5cm※商品を平置きにし、手作業による採寸をしております。若干誤差がある場合がございます。poloralphlaurentommyhilfigerconverseVintagefilahellyhansenusanikeReebokpumaguessstussythenorthfacehardrockcafeburberryLLbeanchanmpionpatagoniacarhartfredperrykenzosupremelacostedisneydr.martenscalvinklein90s80s古着スウェットトレーナージャージアウターブルゾンナイロンジャケットコーチジャケットポロラルフローレントミーヒルフィガーコンバースヴィンテージフィラヘリーハンセンナイキリーボックプーマゲスノーティカステューシーノースフェイスハードロックカフェＬＬビーンチャンピオンパタゴニアカーハートフレッドペリーケンゾーシュプリームラコステディズニーカルバンクライン韓国韓国ファッションdejougogosing韓国トップストップスhopinggirlsruleamericlaneASAGIitimivisitforfaithtokyoshurymerongshopローレンハイlaurenhideptnoilLochieロキエlawgyy2kMARE大阪amiurエミレemrpopupohotoroオオトロmystictodayfulnokchalinkkastanemysticSantaMonicaローリーズファーム古着　70s80s90s00s90年代80年代ビンテージ　ヴィンテージvintageUSA製アメリカ製ユーロUKマルチカラーボーダーストリートstreet
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