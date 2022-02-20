ナイスネス niceness Tシャツ

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nicenessナイスネスTシャツ Lナイスネス(NICENESS)TシャツGEEご覧いただきありがとうございます。こちらは【NICENESS／ナイスネス】GEETEE/REDになります。(サイズ)サイズL身幅62cm着丈70cm肩幅52cm袖丈21cm(状態)2度の着用のみの美品です。カラー···ホワイト某スポーツブランドを彷彿とさせるレトロなフォントが堪らないNICENESS至極のＴシャツ。素材には、オーガニックコットンを使用しており、柔らかな肌触りと着心地の軽やかさ。フォントは７０～８０年代にみられる某スポーツブランドN社アメリカ版フォントと日本版フォントが合わさったようなナイスネスオリジナルフォントに仕上がっており、どの年齢層の方にも着用して頂けるビンテージ感を残しつつ現代の新しさを融合したTシャツ。知る人ぞ知るナイスネス ボックスロゴTです。LECHOPPEさんが別注をかけたことで有名になりましたが、こちらは元祖、GEETが発売された1番初期の物です。赤はあまり出回っていない印象で希少性が高いです。状態も綺麗なので是非。中古品ではございますので、ご理解いただけますようお願い致します。よろしくお願いします。#ナイスネスNICENESS/ナイスネスATON/エイトンAURALEE/オーラリーcomoli/コモリstein/シュタインyoke/ヨークHERILL/へリルciota/シオタmaatee\u0026sons/マーティーアンドサンズniceness/ナイスネスgraphpaper/グラフペーパーblurhms/ブラームスrakines/ラキネスpolyploid/ポリプロイドstudionicholson/スタジオニコルソンstevenalan/スティーブンアランa.presse/アプレッセHEUGN/ユーゲン