初期型★パラパック P-CAP Jet Black PARAPACK

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商品詳細
PARAPACK(パラパック)P-CAPJetBlack折り畳めるulキャップです。※初期モデルSize：ワンサイズ(調節可能）36-62cmColor：JetBlack去年、3日間の縦走で使用したあと、ホームクリーニングしてからはクローゼットで眠っていました。目立つ傷や汚れはありませんが、中古ですので気になる方は購入をお控え下さい。ムーンライトギア大阪店で購入、現行型ではなく、P-CAPの初期モデルとみられます。らくらくメルカリ便の匿名配送でお送りします。カラー...ブラックmoonlightgearムーンライトギアatelierbluebottleアトリエブルーボトルゴッサマーギアシックスムーンデザインzpacksジーパックスハイパーライトマウンテンギアHYPERLITEMOUNTAINGEARommtrailbumトレイルバムanswer4フーディニティートンブロスtetonbros山と道ロウロウマウンテンワークスリッジマウンテンギアALTRAアルトラローンピークゼロシューズxeroshoespatagoniaパタゴニアulハイテールデザインズvivobarefootビボベアフット
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