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ルイヴィトン　ダミエ　ベルト
商品番号 D31036982415
商品名

ルイヴィトン　ダミエ　ベルト
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 6,847 円
在庫状況 あり

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商品詳細

立川のルイヴィトンで購入しました。目立ったダメージはありませんが、金具に使用にともなうスレなどがあります。ベルトの一番前の穴まで83cm一番奥の穴まで93cmです。付属品はありません。
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