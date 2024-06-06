【専用】Ray Ban wayfarer ONEITA T-SHIRT

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ヴィンテージのレイバンのTシャツです。メガネ、サングラスで超有名なですね。レイバンの中でもウェイファーラーは1番人気の形ですね！1988年のウェイファーラー企業プロモT。プリントがかなりオシャレです！このTシャツは海外でも探している方が多いと思います。オニータボディーで1988年のでシングルステッチときたら古着好きには最高なTシャツです。サイズL着丈69身幅49肩幅47袖丈21中古です。これといった汚れはありません。30年以上前のTシャツと考えればめちゃくちゃ状態良いです。中古、ヴィンテージにご理解ある方よろしくお願いします。他にも、パタゴニア、ノースフェイス、アディダスジャージ、オールドナイキ、チャンピオン、ステューシー、リーバイス、MLB、NFL、NBA、ヴィンテージ古着、等のコレクションアイテム等を多数出品してますのでご興味ある方は是非よろしくお願いします。