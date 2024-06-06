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美品 AIR WALLET エア ウォレット 薄型 二つ折り財布 日本製 レザー
商品番号 M84883296042
商品名

美品 AIR WALLET エア ウォレット 薄型 二つ折り財布 日本製 レザー
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 2,842 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●送料無料、即購入可能です。★コメントや価格相談の途中でも先にご購入されたお方を優先させていただきます。●今流行りのコンパクト、キャッシュレスタイプです。エムピウやアブラサスなどお好きなお方にお勧めです。●サイズ横9約cm縦約10cm厚さ約7mm程度素人採寸ですので、誤差はご了承下さい。●お写真の通り、目立つダメージ等なく美品だと思いますが、表面にやや細かな革スレがありますので、気になるお方はお止め下さい。あくまでも自宅保管の中古品になりますので、中古品に完璧な物を求める神経質なお方のご購入は絶対にご遠慮お願い申し上げます。★トラブルを未然に防ぐ為に購入後の質問、要求等には一切お応え出来ませんので、お願い申し上げます。●他サイトに出品する事があります。突如削除する場合がありますので、ご了承お願い申し上げます。※コメントをスルーされるお方、もし専用、価格変更になった場合、すぐにご購入されないお方は取引に於いて信用出来かねますので、即座にブロックさせていただきます。#マネークリップ#薄型#小さい財布#財布#折り財布#小銭入れ#コインケース#キャッシュレス#コンパクト#ミニマリスト#メンズ#女性用#カジュアル#エアウォレット#AIRWALLET#匿名配送財布形...二つ折りカラー...ブラック素材...本革
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