1990's ビンテージ マイケルジョーダン MVP Tシャツ L xpv

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アイテムをご覧いただき、ありがとうございます。以下、詳細となります。【商品情報】・ブランド:NIKE(1990'sヴィンテージ)・商品名:銀タグマイケルジョーダンTシャツ・カラー:黒・サイズ:L・実寸:cm肩幅52身幅57着丈66袖丈23・素材:コットン100%アメリカ買い付けのビンテージショップにて購入しました。・状態:(使用頻度など)若干の使用感、首周りやボディに薄いヤケはありますが、致命的な汚れや破れはなく、まだまだご愛用いただけます。雰囲気があり、ラルフローレンやRRL、リアルマッコイズやウェアハウスがお好きな方にはたまらないかと。