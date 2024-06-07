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NBA　PISTONS　キャップ　スナップバック　タスマニアンデビル　バスケ
商品番号 T31536001873
商品名

NBA　PISTONS　キャップ　スナップバック　タスマニアンデビル　バスケ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,961 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランドアイテム】NBADETROITPISTONSWARNERBROSタスマニアンデビルコラボヴィンテージスナップバック【サイズ】フリーサイズ【状態】内側、おでこがあたる部分に色褪せがございます。【カラー】ブラック【年代】1990s【素材】100％コットン【詳細】貴重、レアアイテム　NBA　デトロイトピストンズ　ルーニーチューンズ　タスマニアンデビル　コラボ　ヴィンテージキャップ　スナップバックです。着用に問題のあるダメージはありません。お好きな方、ご検討宜しくお願い致します。
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