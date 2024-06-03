【AMI PARIS】 1点のみ-ブラックキャップ-アミパリス

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商品詳細
公式通販サイトで購入しました。届いて被ったら似合わなかったため出品致しますт-т試しに着用しただけなので新品です。簡易包装で送る予定なのでダンボール等での配送希望の方はメッセージお願い致します＋￥500
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