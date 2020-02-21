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- 【プレミアム品】GQ 「YOSHIROTTEN 限定シルクスクリーンTシャツ」
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商品詳細
YOSHIROTTEN×GQSHOPオリジナルTシャツ「PINK」※限定20名のみしか手に入らないプレミアム品。新品未使用品です。100%organiccottonサイズ表記はなくLくらいかと思料します。下の実寸を参考まで。【実寸】肩幅50cm、身幅52cm、着丈72cm、袖丈21cm 架空バンド「？？？」YOSHIROTTENがデザイン制作のテーマに据えたのは、架空のバンドグループ「？？？（クエスチョンズ）」のツアーTシャツ。「？？？」は、某有名バンドたちの廃棄音源を回収し、デザインワークでアップサイクルするネオ・サステナビリティ・プロジェクト・バンドだ。今年、東京を皮切りに開催される世界ツアーを想像し、オリジナルのシルクスクリーンTシャツをデザインしてくれた。YOSHIROTTEN（ヨシロットン）1983年生まれ。ファインアートと商業美術、デジタルと身体性、都市のユースカルチャーと自然世界など、複数の領域を往来するアーティスト。最近では、インスタレーション、NFT、プリント・エディション、バイナル・レコード、書籍など、多岐にわたるメディアで構成される365点のアート作品を制作し、複合メディア・アート・プロジェクト「SUN」を発表。TシャツスニーカーキャップハーフパンツショーツサンダルブーツワンピースキャミソールパンプスパラグラフK-POPkithアイドルフィギュアCBDジャニーズBTSBADHOPユニクロZARAmsgmkenzohumanmadefearofgodNEWERA
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