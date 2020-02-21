【プレミアム品】GQ 「YOSHIROTTEN 限定シルクスクリーンTシャツ」

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GQ JAPAN (ジーキュージャパン) 2023年11月号 | Condé Nast Japan ...



GQ JAPAN』が11年ぶりにリニューアル！ 第1号の表紙にはBTSのRMが単独 ...



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ティモシー・シャラメが『GQ JAPAN』12月号の表紙を飾る。特別表紙版に ...



GQ JAPAN (ジーキュージャパン) 2023年4月号



GQ JAPAN』4月号に韓国発の世界的ボーイズグループ「BTS」が登場！特集 ...



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Snow Man、「GQ JAPAN 2022年12月号」表紙に登場 - TOWER RECORDS ONLINE



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コンデナスト・ジャパン - 世界を魅了するBTSが『GQ JAPAN』10月号表紙 ...



GQ JAPAN (ジーキュージャパン) 2023年1・2月合併号

YOSHIROTTEN×GQSHOPオリジナルTシャツ「PINK」※限定20名のみしか手に入らないプレミアム品。新品未使用品です。100%organiccottonサイズ表記はなくLくらいかと思料します。下の実寸を参考まで。【実寸】肩幅50cm、身幅52cm、着丈72cm、袖丈21cm 架空バンド「？？？」YOSHIROTTENがデザイン制作のテーマに据えたのは、架空のバンドグループ「？？？（クエスチョンズ）」のツアーTシャツ。「？？？」は、某有名バンドたちの廃棄音源を回収し、デザインワークでアップサイクルするネオ・サステナビリティ・プロジェクト・バンドだ。今年、東京を皮切りに開催される世界ツアーを想像し、オリジナルのシルクスクリーンTシャツをデザインしてくれた。YOSHIROTTEN（ヨシロットン）1983年生まれ。ファインアートと商業美術、デジタルと身体性、都市のユースカルチャーと自然世界など、複数の領域を往来するアーティスト。最近では、インスタレーション、NFT、プリント・エディション、バイナル・レコード、書籍など、多岐にわたるメディアで構成される365点のアート作品を制作し、複合メディア・アート・プロジェクト「SUN」を発表。TシャツスニーカーキャップハーフパンツショーツサンダルブーツワンピースキャミソールパンプスパラグラフK-POPkithアイドルフィギュアCBDジャニーズBTSBADHOPユニクロZARAmsgmkenzohumanmadefearofgodNEWERA