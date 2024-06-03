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カードケース　定期入れ　名刺入れ　コインケース　小銭入れ　ブラック　黒
商品番号 R59416551234
商品名

カードケース　定期入れ　名刺入れ　コインケース　小銭入れ　ブラック　黒
ブランド名 イルビゾンテ
特別価格 税込 2,332 円
在庫状況 あり

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商品詳細

《商品情報》BRANDイルビゾンテILBISONTE品番　SCC063PI0005BK255G素材　カーフスキンサイズ縦7×横10×マチ0.3cm　重量：30gカラーNEROブラック　黒　ネロ(金具：アンティークゴールド)仕様　開閉：スナップ　内側：キーフック(リング)×1生産国イタリア付属　ブランド保存袋・ブランド専用箱付き《商品説明》「TITANIA(ティタニア)」オリジナルレザーカードケースコインケースNERO定番のデザインのレザーアイテムにキーチェーンを取り付け、より機能的になったコレクション「TITANIA」。デフォルメされた水牛(バイソン)のロゴがコミカルな印象。本作はダブルスナップ仕様のマルチケース。ILBISONTEのオリジナルレザーは使えば使う程手になじみ、使い込むことで世界に一つしかない、自分だけのアイテムに変化します。こだわり抜かれた素材の味わいをお楽しみください。
http://narcologia.ru/goods/scissoring877896.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate96348.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming386292.html

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