カードケース 定期入れ 名刺入れ コインケース 小銭入れ ブラック 黒 ...

《商品情報》BRANDイルビゾンテILBISONTE品番 SCC063PI0005BK255G素材 カーフスキンサイズ縦7×横10×マチ0.3cm 重量：30gカラーNEROブラック 黒 ネロ(金具：アンティークゴールド)仕様 開閉：スナップ 内側：キーフック(リング)×1生産国イタリア付属 ブランド保存袋・ブランド専用箱付き《商品説明》「TITANIA(ティタニア)」オリジナルレザーカードケースコインケースNERO定番のデザインのレザーアイテムにキーチェーンを取り付け、より機能的になったコレクション「TITANIA」。デフォルメされた水牛(バイソン)のロゴがコミカルな印象。本作はダブルスナップ仕様のマルチケース。ILBISONTEのオリジナルレザーは使えば使う程手になじみ、使い込むことで世界に一つしかない、自分だけのアイテムに変化します。こだわり抜かれた素材の味わいをお楽しみください。



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