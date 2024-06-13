Lサイズ電熱グローブ グローブ 防寒対策 加熱手袋 タッチパネル対応 滑り止め

Lサイズ電熱グローブグローブ防寒対策加熱手袋タッチパネル対応滑り止め✅【10秒で即暖 5V4000MAHバッテリー付き及び3段温度調整器＆指先まで温まる電熱手袋】こちらの電熱グローブには複合繊維発熱線を採用し、その線が指先まで指を巻くようにグローブ内に設置しております。そしてパッケージ内には5V4000MAHの充電式バッテリー2本が付属しており、発熱持続時間は約4時間、フル充電まで約3時間かかります。皆様が一番気になる感熱のほうについて、オープンボタンを押してから約１０秒間グローブ内側に暖かさが感じられ、わずか3分でお手全体が温まります！外側の素材は通気性が良いポリエステルを使い、安全方面の考慮で手の甲に光が当たった時に、光源に向かって反射する素材であるため、暗い夜道を歩く際には重宝される反射素材を二本使い、夜の出かけとバイクを乗るときしっかり守ってくれる。内側にはきちんと保温効果を保てるフリース素材を使い、電源を繋げなくても十分に暖かい。まさに効率よく暖めることが抜群な機能電熱グローブ（手袋）です。✅5V4000MAH充電バッテリー二つ付き、外側は防風通気性が優れているポリエステルを使用。安全方面の考慮で手の甲に光が当たった時に、光源に向かって反射する素材であるため、暗い夜道を歩くかバイクを乗る際には重宝される反射素材を二本使います。手のひらに滑りを防ぐためPU素材を程よい配置されており、特にバイクを乗る時により安全便利です。手首のところに調整ベルトが付いており、自由自在調整可能なので普段から手首をしっかり守ります。更に、防風と温度を保つため袖口にドローストリングも付き、グローブをコートやジャケットの袖の上にしっかりとフィットします。そして、手首のところに充電式バッテリーを収納する用ポケッ電熱グローブグローブ防寒対策加熱手袋タッチパネル対応滑り止め5V4000MAHバッテリー付きPSE認証済冬バイク登山除雪通勤スキーオートバイ散歩釣りアウトドア男女兼用#Mariko商品一覧↑その他の商品はこちら#Mariko冬物あったか商品一覧$2000.850.500



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