S.H.Figuarts パワーダイザー ダイザーモード

仮面ライダーフォーゼPOWERDIZERDIZERMODE詳細はわかりませんので、おわかりになる方宜しくお願い致します。輸送箱（汚れ、少ダメージございます）。未開封。未開封のようですが、素人の保管品ですので、完璧なものをお探しの方はご遠慮下さい。輸送箱が未開封のようですので、中身の確認は行えておりません。万が一不備がございましたら、誠意をもって対応させて頂きます。他にもフィギュアを出品しておりますので、宜しければご覧下さい。フィギュアシリーズ···仮面ライダー造形シリーズ···S.H.Figuarts



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