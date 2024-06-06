メンズ 財布 長財布 本革 ラウンドファスナー メンズ ヌメ革 栃木レザー

メンズ財布長財布本革ラウンドファスナーメンズヌメ革栃木レザー手縫い手染め ハンドメイドメンズ財布牛革一流職人ヴィンテージ●自慢の素材と、最高の職人の技術で仕立てた、上質な長財布。是非、本物がわかる貴方に。●一切の妥協をせず、こだわり抜いたデザインと機能性。内生地にも本革を使用したALLレザー仕様のボディは、使えば使うほどに味わいの増す本物志向のあなたのための本革長財●熟練の革職人が１点１点丁寧に加工することでヴィンテージ感のある独特のムラが現れます。★ファスナーはすべてYKK社製を使用★●メイン素材:本革●手縫い長財布●サイズ：W19×H10.5cm×3cm●カード入れ：×16●小銭入れ：×1●お札入れ：×2●ポケット:×1●色:グリーン「加齢とともに強くなる」皮革です。成熟した男性を想わせるこの財布は、大切な方へのプレゼントにも喜ばれております。ビジネスシーンや、愛する女性と過ごしたディナーの会計時。大切な場面で貴君のステイタスをみせつける、ハイグレードな存在感。



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