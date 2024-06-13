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BIGHAND ビッグハンド イーグル　トパーズ　ネックレス ペンダント トップ
商品番号 F73167538589
商品名

BIGHAND ビッグハンド イーグル　トパーズ　ネックレス ペンダント トップ
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 12,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビッグハンドイーグルモチーフのペンダントトップ。トパーズが入っております。イーグル全長約4cm。付属品は保存袋のみです。
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