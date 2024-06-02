【未使用】ノースフェイスパープルレーベル Field Cap 帽子 キャップ

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ご覧いただきありがとうございます。ノースフェイスパープルレーベルの、HighBulkyFrenchTerryFieldCapです。公式サイトで購入しましたが、似合わず被らないままでしたのでこの度出品いたします。【商品の特徴】ハイバルキー度詰め裏毛を使用したフィールドキャップ。製品染めした後にボールバイオウォッシュ加工することにより、使いこまれたような色味と風合いを表現。柔らかいボディとソフト芯を使用したツバは、曲げたり、小さく折りたたんで持ち運びに便利後頭部のゴムコードでフィット感の微調整が可能HighBulkyFrenchTerry(87%Cotton,13%Acrylic)FREESIZE(頭周り59cm、高さ11cm、ツバ6.5cm)