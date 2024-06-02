【美品】JUSTIN DAVIS ジュリエットネックレス

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。JUSTINDAVISJULIETネックレスジャスティンデイビス ジュリエットネックレスSNJ252SILVER925いぶし 保証書付き品番:SNJ252素材:SV925全長:40cm石の色:BLACK数回使用した後はジュエリーケースで保管しておりました。使用後は毎回クロスで綺麗にしていたので状態は良好です。JUSTINDAVISの袋に入れて送らせて頂きます。※神経質な方はご購入をお控えください。
http://narcologia.ru/goods/waveform58317.html
http://narcologia.ru/goods/revamp464122.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral174132.html
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